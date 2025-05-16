Марсохід засік світіння в небі безпосередньо з поверхні червоної планети.

Уперше з поверхні Марса було зафіксовано видиме полярне сяйво. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, марсохід NASA Perseverance виявив слабке зелене світіння атомарного кисню, викликане сонячною бурею. Це підтверджує давні прогнози про атмосферні викиди.

Попередні полярні сяйва на Марсі спостерігалися тільки з орбіти і в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль.

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Зробити відкриття вдалося після сонячного спалаху з викидом корональної маси. Цей викид досяг Марса за три дні, витіснивши енергійні частинки в атмосферу планети і викликавши полярні сяйва на нічному боці.

Як повідомляється, полярне сяйво спостерігалося в кратері Джезеро, де в даний час знаходиться Perseverance.

Тепер учені думають, що видимі полярні сяйва на Марсі відбуваються частіше, ніж передбачалося раніше. Багато з них могли залишитися непоміченими в минулому через пил або просто невдалий час.

Нагадаємо, раніше цей самий марсохід зняв, як пилові дияволи "пожирають" один одного. Один із них, завширшки близько 65 м, пронісся над іншим, меншим, завширшки всього 5 метрів.

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