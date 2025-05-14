Очікується, що "ковзаюча" магнітна буря буде 17 травня.

На західному лімбі Сонця стався великий спалах класу X1.2, через що у нас на планеті ймовірна магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, спалах почався о 15:25 UTC (18:25 за Києвом - УНІАН) 13 травня і закінчився о 15:44 UTC (18:44 за Києвом).

Це сьомий сонячний спалах класу X цього року і перший з 28 березня. Наразі це третій за потужністю спалах цього року.

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За інформацією видання, під час спалаху стався великий викид корональної маси. Прямого впливу на нашу планету не буде, але радіочастоти будуть найбільш деградовані над Атлантичним океаном, Америкою, а також частково над Європою та Африкою. Аналіз і моделювання припускають можливий ковзний вплив 17 травня.

Магнітні бурі - що відомо

Раніше УНІАН писав про те, яка геомагнітна буря була найпотужнішою.

Подія Керрінгтона, яка сталася 1859 року, була найсерйознішою з відомих.

Нове дослідження показало, що 1 вересня 1859 року Сонце вивергло на Землю наелектризований газ і субатомні частинки, які за енергією дорівнюють 10 мільярдам атомних бомб. Унаслідок цього виверження почалися збої в телеграфному зв'язку і навіть загоряння систем. Також через подію Керрінгтона північне сяйво спостерігалося аж на півдні Куби та Гаваїв.

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