На запуск зонду знадобиться 178 мільйонів доларів.

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на запуск зонду NASA на льодовий супутник Юпітера – Європу. Вчені хочуть збагнути, чи є там придатні для життя умови.

Про це повідомляє Reuters.

Першу місію на Європу повинні запустити у жовтні 2024 року на ракеті Falcon Heavy з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Загальна сума контракту на послуги з запуску складе близько 178 мільйонів доларів.

Зонд повинен провести детальний огляд покритого кригою супутника Юпітера, що за розміром поступається Місяцю та є основною ціллю космічної програми пошуків життя у Сонячній системі.

Читайте такожЛюдство чекає колапс. Вчені ще 50 років тому передбачили крах суспільстваВигин магнітного поля Європи, підтверджений "Галілео" NASA у 1997 році, імовірно, був викликаний гейзером. Це змусило вчених задуматися у 2018 році про існування океану під поверхнею супутника.

Серед завдань місії – створення зображення з високою роздільністю поверхні Європи, визначення її складу, пошуки ознак геологічної активності, вимірюванні товщини крижаної оболонки та визначення глибини та рівня солоності океану.

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Автор: Яна Ставська