Біля піраміди Хеопса помітили загадкову аномалію, яка загнала вчених у глухий кут

Наявні дані не дають змоги дослідникам точно визначити, що це таке.

Вчені виявили незвичайну підземну аномалію поблизу піраміди Хеопса в Гізі. Археологи поки що не змогли її ідентифікувати, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що вчені під час геофізичної зйомки виявили L-подібну споруду, поховану під Західним кладовищем, та другий об’єкт, розташований глибше під землею.

Під час дослідження, проведеного під керівництвом вчених з Університету Тохоку, було вивчено ділянку Західного кладовища, яка на перший погляд здавалася цілком звичайною. Результати дослідження показують, що під пісками пустелі все ще можуть ховатися невідомі об’єкти.

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У виданні нагадали, що Західне кладовище розташоване на захід від піраміди Хеопса і слугувало місцем поховання членів королівської родини та високопоставлених чиновників. Цей район відомий своїми мастабами – гробницями з плоским дахом, пов’язаними з похованнями представників еліти в Стародавньому Єгипті.

Завдяки георадару та томографії електричного опору вчені виявили об’єкт L-подібної форми, закопаний на глибині майже два метри під поверхнею. За словами дослідників, довжина споруди становить близько 10 метрів. Ймовірно, після його зведення споруду навмисно засипали землею.

Також під час попередніх досліджень у північній частині досліджуваної ділянки було виявлено аномалію, хоча її точна форма на той момент залишалася незрозумілою. Поєднання методів георадара (GPR) та електрорезонансної томографії (ERT) дозволило отримати більш детальну картину того, що знаходиться під цією ділянкою.

"Західне кладовище в Гізі відоме як важливе місце поховання членів королівської родини та високопоставлених офіцерів", – зазначили вчені у своїй заяві.

Дослідники повідомили, що під L-подібним об’єктом вони виявили ще одну аномалію. Цей нижній об’єкт виділявся через високий електричний опір порівняно з навколишнім ґрунтом.

Вчені припустили, що цей сигнал може свідчити про наявність суміші піску та гравію або бути пов’язаним із порожнинами, що містять повітря. Однак наявні дані не дають дослідникам змоги визначити, яка з інтерпретацій є правильною.

Сканування виявило значний підземний контраст, але не надало достатньої інформації для встановлення його точної природи. Команда висунула гіпотезу, що L-подібний об’єкт, можливо, слугував входом до глибшої аномалії, розташованої нижче. Незважаючи на спекуляції, викликані цим відкриттям, у дослідженні не стверджується, що була знайдена гробниця.

Таємниця будівництва піраміди Хеопса

Раніше передова 3D-модель показала, що Велика піраміда Гізи (піраміда Хеопса) була побудована з використанням спеціальної прихованої рампи, яка, ймовірно, дозволила звести її менш ніж за два десятиліття.

Протягом десятиліть археологи ламали голову над тим, як стародавнім робітникам вдалося побудувати найбільшу піраміду Єгипту, довжина кожної сторони основи якої становила 230 метрів, а висота – близько 147 метрів. Зокрема, їх бентежило те, як їм вдавалося піднімати 2,3 мільйона блоків, деякі з яких важили понад 60 тонн, без допомоги сучасної техніки та зі збереженням точної геометрії споруди.

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