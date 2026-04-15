Секретний 'лайфхак' єгиптян: вчені розкрили таємницю будівництва піраміди Хеопса

Секрет будівництва Великої піраміди в Гізі, який століттями ставив істориків у глухий кут, може бути остаточно розкритий.

Можливо, інопланетяни й не будували піраміди – але у стародавніх єгиптян, тим не менш, міг бути досить крутий лайфхак. Передова 3D-модель припускає, що Велика піраміда Гізи була побудована з використанням спеціальної прихованої рампи, яка могла дозволити їм звести її менш ніж за два десятиліття.

Протягом десятиліть археологи ламали голову над тим, як стародавнім робітникам вдалося побудувати найбільшу піраміду Єгипту, довжина кожної сторони основи якої становила 230 метрів, а висота – близько 147 метрів. Зокрема, їх бентежило те, як їм вдавалося піднімати 2,3 мільйона блоків, деякі з яких важили понад 60 тонн, без допомоги сучасної техніки та при збереженні точної геометрії споруди, пише The New York Post.

Якщо це досягнення і без того не було монументальним, то, як повідомляється в революційному дослідженні в журналі Nature, піраміди були побудовані менш ніж за 30 років.

Щоб пролити світло на цей подвиг людської інженерії, фахівець з комп'ютерних наук Вісенте Луїс Розель Роїг перевірив теорію про те, що "адаптивна багаторампова система інтегрованих крайових рамп (IER) могла забезпечити задокументовані темпи будівництва в рамках матеріальних і технологічних обмежень Стародавнього царства та дати перевірені польові прогнози".

Згідно з моделлю Роїга, яка імітувала процес будівництва піраміди при збереженні її стійкості, матеріали транспортувалися через центральну рампу, вбудовану у зовнішню структуру піраміди, а не через мережу зовнішніх рамп.

Робітники залишали сегменти зовнішніх шарів відкритими, щоб по них можна було переміщати матеріали та людей по висхідному маршруту. У міру просування будівництва ці проміжки заповнювалися, тим самим видаляючи видимі сліди цієї рампи після завершення піраміди. Опускаючи та засипаючи "периметральні ряди", робітники створювали спіралеподібну рампу, яка піднімалася вгору у міру будівництва піраміди.

Хоча теорії рамп висувалися й раніше, "пірамідальна схема" Роіга стала першою, яка пояснювала, як будівництво могло просуватися без створення перешкод або необхідності в додаткових будівельних матеріалах.

Можливо, найважливіше те, що ця модель вписується в часові рамки будівництва піраміди. Метод рампи вказував на те, що блоки могли встановлюватися кожні чотири-шість хвилин, що в екстраполяції означало, що піраміда могла бути завершена в термін від 14 до 21 року. З урахуванням видобутку каменю, транспортування та перерв робітників цей проміжок часу зміщувався до періоду від 20 до 27 років, що все одно вкладалося в загальноприйняті оцінки.

Запропонована теорія рампи також пояснювала обмеження щодо ваги та незрозумілі порожнечі в конструкції, які, згідно з моделлю Роіга, були навмисною частиною будівельного процесу. Вчені також врахували знос у певних областях, приписавши його будівельному трафіку та місцям, де конструкція була заповнена. Загалом, модель дозволила пояснити, як їм вдалося, здавалося б, прискорити будівництво піраміди без шкоди для остаточного вигляду монумента.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені сканували тисячолітній шар льоду і виявили забутий ядерний бункер.

Вас також можуть зацікавити новини: