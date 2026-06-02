Чому піраміда Хеопса досі не зруйнувалася: вчені розкрили секрет

Архітектурні особливості піраміди допомогли їй витримати землетруси.

Протягом понад чотирьох з половиною тисячоліть піраміда Хеопса височіє над плато Гіза, і за цей час пережила землетруси, жорстокі пустельні бурі та ерозію, але не була зруйнована.

Тепер група дослідників вважає, що вони розкрили одну з таємниць довговічності піраміди, пише DailyGalaxy.

Згідно зі статтею в журналі Scientific Reports, дослідники з Єгипту та Японії розмістили датчики в 37 точках всередині та навколо піраміди, щоб перевірити основну частоту коливань споруди – показник того, як будівля вібрує у відповідь на зовнішні впливи, такі як діяльність людини або погода.

Результати показали, що піраміда і земля під нею мають різні власні частоти. Ця відмінність знижує здатність споруди поглинати великі обсяги сейсмічної енергії за рахунок резонансу.

Вчені відзначають, що Велика піраміда пережила значні сейсмічні події за свою довгу історію. Один із прикладів – землетрус у Каїрі 1992 року магнітудою 5,9. При цьому, незважаючи на поштовхи, піраміда отримала лише мінімальні пошкодження.

Споруда побудована, щоб витримувати землетруси

Команда також вивчила кілька архітектурних характеристик піраміди. Її форма природним чином концентрує більшу частину маси біля основи, а симетрія допомагає рівномірно розподіляти вагу.

У своєму дослідженні вчені також вказують на важливу роль порожнин, розташованих над Камерою Царя. Вони можуть знижувати тиск, що створюється сейсмічними коливаннями у верхніх частинах споруди. Вапняк, використаний у монументі, і скельна порода під ним, очевидно, допомагають розсіювати вібрації в міру їх поширення вгору.

Вчені вважають ці особливості факторами, що сприяють довгостроковій стабільності піраміди. Проте будь-які припущення про те, що давньоєгипетські будівельники навмисно проектували монумент з урахуванням сейсмостійкості, залишаються спекулятивними і не можуть бути підтверджені лише геофізичними вимірами.

Раніше археолог Метью ЛаКруа заявив, що виявив "свідчення існування загубленої цивілізації", яка приховувала складний код за допомогою геометрії, символіки та дизайну монументів по всьому світу. Ці сліди він знайшов на пірамідах Гізи, в Туреччині та в Південній Америці.

