Корисним навантаженням став метеорологічний апарат нового покоління GOES-U.

У середу, 26 червня компанія Ілона Маска здійснила вдалий запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. Про це SpaceX повідомила у соціальній мережі X (раніше – Twitter).

Ракета вивела на орбіту метеорологічний супутник GOES-U, який буде експлуатувати Національне управління океанічних і атмосферних досліджень Сполучених Штатів.

Бічні прискорювачі Falcon Heavy здійснили майже синхронну посадку на майданчики на мисі Канаверал через кілька хвилин після запуску носія. Обидва розгінні блоки використали вперше.

Відео дня

Найбільш важливим для компанії SpaceX стало те, що ракета здійснила свій ювілейний десятий запуск. Перший старт вона виконала в 2018 році: всі запуски Falcon Heavy виявились успішними.

Ракета має можливість повторного використання першого ступеня та бічних прискорювачів і є одним з найбільших носіїв в історії світового космічного ракетобудування. На низьку опорну орбіту вона може вивести майже 64 т корисного навантаження.

SpaceX замахується на нову революцію

Вже скоро компанія Ілона Маска планує ввести до експлуатації ще більш потужну космічну систему, яка отримала назву Starship. На відміну від попередніх ракет SpaceX (зокрема, Falcon Heavy) вона буде повністю багаторазовою.

Останній на сьогодні тестовий старт Starship виконали у червні: він виявився повністю вдалим.

А нещодавно компанія SpaceX спрогнозувала вражаючі темпи будівництва космічної системи нового покоління.

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