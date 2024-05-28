Українські бійці змушені ділити трафік з окупантами, каже він.

На лінії фронту виникають скарги на роботу Starlink, проте глобальних проблем немає. Про це розповів військовий ЗСУ та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Оскільки росіяни незаконно використовують Starlink, вони можуть красти частину нашої швидкості, красти частину трафіку, тому що вони працюють через ті самі супутники. І якщо на ці супутники навантаження зростає, то у нас воно падає. Ми змушені ділити цю швидкість разом із противником", - пояснив він в ефірі Київ24.

Також "Флеш" прокоментував слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про те, що росіяни намагаються заглушити Starlink. "Або він говорив про той випадок, коли росіяни тиснули GPS і SpaceX довелося попрацювати, щоб нейтралізувати цю вразливість. Або він говорить про те, що вони фіксують якісь спроби впливати на супутники", - сказав він.

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Військовослужбовець зазначив, що від початку повномасштабної війни попереджав, що рано чи пізно окупанти можуть знайти спосіб придушити Starlink.

Starlink на фронті: останні новини

Нагадаємо, на початку цього року військові повідомили, що окупаційна армія РФ масово використовує Starlink на окупованих територіях України. Тоді Маск заявляв, що Росії не продають ці термінали.

У Мінцифри повідомляли, що працюють над цією проблемою та знайшли дієве рішення. Згодом українські бійці розповіли про серйозний збій у роботі Starlink під час наступу росіян на Харківщині.

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