Наразі Starlink від компанії SpaceX є найбільшим діючим угрупуванням супутників в світі.

Китайська Shanghai Lanjian Hongqing Technology Company, також відома як Hongqing Technology, подала в Міжнародну спілку електрозв'язку (ITU) інформацію про плани зі створення угрупування Honghu-3, в рамках якого на навколоземній орбіті буде розміщено 10 тис. супутників. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Документ, поданий Hongqing Technology, повідомляє ITU та державам-членам організації про намір створити нове супутникове угруповання і дає їм час оцінити потенційні проблеми та перешкоди для існуючих або запланованих супутникових систем.

Про терміни розгортання 10 тис супутників на орбіті мало що відомо. Щодо самої Hongqing Technology, то її заснували у 2017-му. Компанія володіє 48% акцій пекінської Landspace, яка відома розробкою багаторазової ракети, що має стати конкурентом для носіїв від SpaceX.

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До речі, саме компанія Ілона Маска володіє системою Starlink, в рамках якої створили найбільше супутникове угрупування в світі, яке налічує близько 6 тис космічних апаратів.

В теорії Hongqing Technology може наздогнати SpaceX, однак варто зазначити, що остання в майбутньому планує розгорнути близько 12 тис супутників із можливим подальшим збільшенням кількості апаратів до 42 тис.

Starlink – останні новини

Нещодавно військовий ЗСУ та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що на лінії фронту виникають скарги на роботу Starlink, однак глобальних проблем наразі немає.

А ще раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX бореться зі спробами Росії заглушити Starlink, втім поки що проблему не вирішено.

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