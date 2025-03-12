Раніше повідомлялось, що у минулому році смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність.

Станом на 2025 рік майже по всій Європі сумарний коефіцієнт народжуваності (СКН) є нижчим за рівень відтворення населення. Єдиним винятком виступає Монако. Відповідні дані з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй наводить в новій інфографіці аналітична компанія Visual Capitalist.

Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в середньому народила б одна жінка протягом усього репродуктивного періоду (від 15 до 50 років), якщо б рівень народжуваності на кожному віковому етапі залишався таким, як у році обчислення показника, незалежно від смертності та змін у віковому складі.

Для збереження чисельності населення на одному рівні сумарний коефіцієнт народжуваності повинен знаходитись на рівні 2,1 народження на одну жінку протягом життя.

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Дехто зі спеціалістів називає ситуацію в Європі "демографічною катастрофою". З цим важко не погодитись, хоча варто додати, що схожі процеси мають місце в різних регіонах Землі.

Загалом згідно з прогнозом ООН 2019 року, зростання населення планети практично зупиниться до кінця століття.

Демографічна ситуація в Україні

Раніше в Українському союзі промисловців і підприємців заявили, що у минулому році смертність в нашій країні майже втричі перевищила народжуваність.

Всього у минулому році в Міністерстві юстиції зареєстрували 495 тисяч смертей та лише 177 тисяч новонароджених. Однією з причин такої динаміки фахівці називають російсько-українську війну.

Також варто сказати, що в грудні в Комітеті ВРУ з питань здоров'я нації заявили, що рівень смертності в Україні у 2024 році був найвищим у світі - 18,6 на 1000 осіб.

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