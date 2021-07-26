Автомобіль Tesla знижує швидкість при світлі Місяця. Водії припускають, що авто плутає Місяць з жовтим сигналом світлофора.

Автомобілі Tesla під час їзди в нічний час досить дивно реагують на Місяць.

Про це в соцмережі Twitter повідомив власник автомобіля Tesla Джордан Нельсон.

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За інформацією водія, автопілот сприймає Місяць за жовтий сигнал світлофора і починає скидати швидкість.

Водій опублікував відео, на якому чітко видно, що при світлі Місяця автомобіль починає гальмувати.

"Ілон Маск, можливо ви захочете, щоб ваша команда звернула увагу на Місяць, який обманює систему автопілота. Автомобіль вважає, що Місяць — це жовтий світлофор, і хоче зменшити швидкість", — написав Нельсон.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati@teslaownersSV@TeslaJoypic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Позов проти Ілона Маска

Ряд акціонерів Tesla подали позов проти Маска. Його звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.

Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.

Нововведення в салонах Tesla

У 2020 році Tesla вперше активувала камери в салонах за допомогою оновлення прошивки. Тоді власників автомобілів просили дозволити робити фото і Відео для «розробки функцій безпеки та поліпшень в майбутньому».

Крім того, до цього Tesla використовувала камеру для контролю уваги водіїв в рамках бета-тесту оновлення Full Self-Driving (FSD).

У березні Ілон Маск повідомив, що Tesla виключила з програми декількох бета-тестерів, які «не приділяли достатньої уваги».

Функція стеження за увагою водія через камеру в автомобілях Tesla з'явилася після квітневої смертельної аварії за участю Tesla Model S в Техасі, яка спровокувала чергову хвилю критики на адресу виробника за недостатньо хороший захист від дурня, і почастішали публікацій роликів від «водіїв», що пересуваються на задньому сидінні в Tesla з включеним автопілотом.

Напередодні Tesla оголосила про зміну стратегії розвитку автопілота - компанія поступово повністю відмовиться від радарів і перейде на нову версію автопілота, що використовує для навігації тільки камери.

Примітно, що спочатку Ілон Маск висловлювався проти системи стеження за водієм.

30 травня 2021 року з'явилася інформація про те, що Tesla почала використовувати в Model 3 і Model Y вбудовану в дзеркало заднього виду камеру для контролю уваги водія при активній функції Autopilot.

Автор: Олена Коваленко