Дослідники вважають, що артефакти були виготовлені за часів маловідомої держави Канджу.

Археологи виявили золоті прикраси, наконечники стріл і велике бронзове дзеркало в курганах віком приблизно 2000 років у Туркестанській області на півдні Казахстану.

Вважається, що артефакти були виготовлені за часів держави Канджу, маловідомого утворення, що правило регіоном з п'ятого століття до нашої ери до четвертого століття нашої ери, пише livescience.

Згідно з перекладеною заявою офіційних осіб регіонального уряду Туркестану, знахідки свідчать про високорозвинене ремісниче виробництво регіону, коли держава Канджу торгувала зі стародавнім Римом, стародавнім Китаєм і Кушанською імперією, розташованою далі на південь.

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Судячи зі стилю - круглого, з восьмигранним арочним візерунком на тильній стороні та отвором для нитки в центрі - бронзове дзеркало, мабуть, зроблене в Китаї за часів династії Хань, що правила з 206 р. до н. е. до 220 року нашої ери.

Згідно із заявою, такі предмети високо цінували в усій Євразії - подібні дзеркала було знайдено в Афганістані та на Південному Уралі - і це було ознакою того, що жінка, поруч із якою воно було поховано, була багатою і впливовою.

Команда казахстанського університету імені Озбекалі Жанібекова і місцеві урядові археологи виявили нові знахідки в трьох курганах в Ордабасинському районі Туркестану. Вони повідомили, що два кургани були розграбовані в стародавні часи, але в третьому кургані містяться цінні реліквії, йдеться в заяві.

Крім бронзового дзеркала, серед артефактів була брошка в римському стилі, звана фібулою; великий і дрібний бісер; глиняний глечик; черевик; пряжка ременя; наконечник стріли, призначений для лову птахів; і дві золоті сережки, які, як вважають, датуються першим століттям до нашої ери.

Особливо ошатні сережки. Вони виготовлені з барвистого сплаву, відомого як "поліхроматичне" золото, інкрустовані бірюзою і рубінами, мають форму півмісяця, що символізує місяць, з нижніми прикрасами у вигляді грон винограду, що відбивають сонячне світло.

Керівник експедиції Олександр Подушкін, археолог з Університету Озбекалі Жанібекова, сказав, що держава Канджу представляла собою федерацію різних народів, включно з інколи кочовими групами сарматів, хунну і саків (які, можливо, були скіфами).

Розташування міст Канджу на ділянках Великого шовкового шляху між Китаєм і Середземномор'ям означало, що вони мали дипломатичні та торговельні зв'язки з усім стародавнім світом, сказав він у заяві.

Артефакти тепер будуть виставлені в Національному музеї Республіки Казахстан у місті Астана, повідомив Подушкін.

Новини археології

Колумбія почала початковий етап підводної експедиції з дослідження іспанського військового корабля, який затонув у Карибському морі понад 300 років тому і, як вважають, містить артефакти вартістю в мільярди доларів, права на які є предметом гарячих суперечок.

Виявлений 2015 року у водах біля узбережжя портового міста Картахена урядом Колумбії, Сан-Хосе часто називають "Святим Граалем корабельних аварій".

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