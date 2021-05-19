Робота назвали на честь Ади Лавлес - британської математички.

Унікальна художня виставка відкрилася в Лондоні: серія автопортретів, намальованих роботом. Їхню авторку можна легко сплутати з жінкою.

Про кіберпанк, який вже настав і кидає виклик сучасному мистецтву, розповідається в сюжеті ТСН. Робота назвали на честь Ади Лавлес - британської математички, першої в історії комп'ютерної програмістки. Зображення з камер, вмонтованих в очі робота, він трансформує в координати, а потім наносить їх на полотно, перетворюючи в арт-об'єкт.

Над створенням робота Ади працювала команда інженерів з Оксфорда, а ще студенти з Лідса, які спроектували їй творчі руки. Вона першою з механічних створінь змогла змальовувати предмети в полі зору. Алгоритми налаштовані таким чином, що кожен ескіз Ади, унікальний.

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Автор: Ірина Погоріла