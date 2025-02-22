Оскільки в басейнах із солоною водою виживає дуже мало організмів, шари осаду залишилися недоторканими і зберегли архів минулих змін клімату та геологічних подій.

Вчені, які досліджували Червоне море, виявили природні смертельні пастки в регіоні, який тепер вважається місцем, де Мойсей розділив води.

Як пише Fox News, басейни з розсолом було виявлено на глибині понад 1200 метрів під поверхнею затоки Акаба, де вода, за оцінками, в 10 разів солоніша за звичайну морську воду. У таких умовах нестача кисню призводить до того, що басейни вбивають або приголомшують усе морське життя, яке в них потрапляє, згідно з дослідженням, опублікованим у Nature Communications.

Стверджується, що більші хижаки ховаються біля краю басейнів, щоб схопити безпорадну здобич після того, як вона піддасться впливу.

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Дослідницька група під керівництвом Сема Пуркіса, професора і завідувача кафедри морських наук про Землю в Університеті Майамі, використовувала дистанційно керовані підводні апарати і глибоководні зонди для дослідження області глибоководних западин, що лежать між Африкою і Аравійським півостровом.

Команда вчених припускає, що середовище, викликане цими умовами, також імітує суворі умови ранньої Землі. Вони вважають, що це особливо вірно для цього місця в глибокому морі, де, як вони припускають, вперше могло виникнути життя. Пуркіс зазначив:

"Наше поточне розуміння полягає в тому, що життя зародилося на Землі в глибокому морі, майже напевно в безкисневих умовах".

Дослідження припускає, що ці "басейни смерті" можуть дати підказки, що допомагають у пошуку позаземних організмів.

Зазначається, що ця унікальна екосистема є однією з найбільш екстремальних середовищ на планеті, і вони нагадують умови, виявлені в далеких "водних світах" за межами нашої сонячної системи.

Оскільки в басейнах із солоною водою виживає дуже мало організмів, шари осаду залишилися недоторканими і зберегли архів минулих змін клімату та геологічних подій. Пуркіс додав:

"Зазвичай ці тварини біотурбують або збовтують морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються. Не так із басейнами з розсолом. Тут будь-які осадові шари, які осідають на дні басейну з розсолом, залишаються абсолютно недоторканими".

Цікаво, що він і його команда сподіваються, що незаймані умови дадуть їм змогу краще вивчити умови стародавнього океану і допоможуть їм реконструювати кліматичні моделі та відстежувати еволюцію екосистем Землі протягом мільйонів років.

Океанографи виявили схожі утворення в Середземному морі, Американській затоці й Антарктичному океані, але жодне з них не було виявлено на такій глибині.

Новини про вивчення океану

У мант, хрящових риб із роду Mobula, найбільший мозок серед усіх риб, що плавають в океані. Їх можна зустріти ширяючими в океані, що долають величезні відстані в пошуках планктону. Спосіб життя мант вимагає хороших навігаційних навичок і почуттів, і вони здатні синхронізувати свою поведінку для оптимізації пошуку їжі.

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