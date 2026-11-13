В Іраку виявили вавилонський міст віком 3800 років: що про нього відомо

Особливе значення має цегла з ім’ям царя Сін-іддінама, який правив Ларсою у 1849–1843 роках до нашої ери.

У стародавньому місті Ларса на півдні Іраку археологи виявили залишки мосту, збудованого близько 3800 років тому. Споруда перетинала великий канал і, ймовірно, була важливою частиною транспортної інфраструктури міста.

Як пише Arkeonews, об’єкту присвоєно позначення B69. За попередніми даними, споруду зводили в кілька етапів, поступово оновлюючи її конструкції з обпаленої цегли.

Особливе значення має цегла з ім’ям царя Сін-іддінама, який правив Ларсою у 1849–1843 роках до нашої ери. Артефакт знайшли у верхній частині східної опори мосту. Він дозволяє пов’язати один із етапів будівництва або реконструкції споруди з періодом правління цього монарха.

Відео дня

Яку роль міст відігравав у житті стародавнього міста

Великий канал, через який був перекинутий міст, мав ширину близько 22 м і пролягав через центральну частину Ларси. Споруда забезпечувала сполучення між двома берегами і була важливим елементом міської транспортної системи.

На початку II тисячоліття до нашої ери Ларса була одним із найбільших політичних та економічних центрів Південної Месопотамії. Місто займало площу близько 200 га, а його розвиток значною мірою залежав від розгалуженої мережі водних каналів.

Під час досліджень, відновлених у 2019 році, археологи також виявили лінію міських стін протяжністю близько 5,4 кілометра, нанесли на карту сотні каналів, виявили водні резервуари та портову зону на південній околиці поселення.

Канали використовувалися не тільки для зрошення сільськогосподарських угідь, а й для транспортування товарів та підтримання економічних зв’язків із сусідніми поселеннями.

Які ще знахідки зробили археологи

Дослідження мосту є частиною масштабного франко-іракського проєкту з вивчення стародавньої Ларси. Раніше фахівці виявили міські ворота, монументальні споруди та резиденції представників місцевої еліти.

Зокрема, неподалік від храму Ебаббар, присвяченого богу сонця Шамашу, археологи досліджують комплекс площею близько 7250 квадратних метрів. Імовірно, це міг бути храмовий комплекс, де мешкали жриці божества, однак остаточно його призначення ще не встановлено.

В іншій частині міста дослідники знайшли залишки великої резиденції та архівні таблички, пов’язані з Етеллумом – високопоставленим чиновником.

За даними іракських фахівців, археологи вже розчистили приблизно половину стародавнього мосту. Продовження розкопок має допомогти встановити його первісну конструкцію, уточнити етапи будівництва та краще зрозуміти, як була організована транспортна та водна інфраструктура одного з важливих міст стародавньої Месопотамії.

Інші новини науки

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї виявили 1800-річні кораблі. Це найбільші та найкраще збережені зразки річкових кораблів того часу, які коли-небудь знаходили в північній частині Китаю.

А в Італії під полями приховане велике римське місто, і археологи знайшли тунелі та 120 монет. Площа міста становила близько 100 га, проте за 18 років археологи розкопали лише близько 8 га. Більша частина поселення досі перебуває під землею.

Вас також можуть зацікавити такі новини: