Біля Арарату знайшли обвуглену деревину: учені запропонували теорію, що це може бути

Деякі особливості Дурупинара можуть вказувати на можливий зв’язок із біблійним ковчегом.

У Туреччині на ділянці Дурупинар неподалік від гори Арарат, яку вчені вважають можливим місцем знаходження Ноєвого ковчега, знайшли фрагменти обвугленої деревини.

Як повідомляє Fox News Digital, за словами археолога Дженкера Атіли, який очолює дослідження, фрагменти деревини знайшли на глибині близько 9 м під поверхнею геологічного утворення. На фотографіях видно потемнілі та потріскані зразки, на деяких із яких помітні деревні волокна та річні кільця.

Зараз знахідки проходять радіовуглецевий аналіз, який визначить їхній вік. Також фахівці вивчають породу деревини. Зразки надіслали до чотирьох лабораторій у різних країнах.

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Паралельно вчені досліджують сотні зразків ґрунту та кернів, отриманих у результаті буріння. Крім того, команда використовує георадарне сканування.

Дослідник Хосров Бахтар повідомив, що під геологічним утворенням довжиною близько 157 м було виявлено впорядковані структури, які можуть нагадувати приміщення та коридори. Однак їхнє походження та призначення поки що не встановлено.

Чому вчені припускають зв’язок із Ноєвим ковчегом

Атіла вважає, що кілька особливостей Дурупинара можуть вказувати на можливий зв’язок із біблійним ковчегом. Зокрема, він звернув увагу на форму та розміри утворення, які, на його думку, відповідають опису Ноєвого ковчега у священних текстах.

Дослідник також стверджує, що структура може мати три рівні, як і ковчег, описаний у Біблії. Ще одним аргументом він називає підвищений вміст вуглецю всередині утворення порівняно з навколишньою територією.

При цьому сам археолог визнав, що поки що залишається багато питань. Зокрема, невідомо, чи справді виявлені під землею структури є частинами корабля і чи належить знайдена деревина якомусь стародавньому судну.

Зазначається, що робити остаточні висновки можна буде лише після отримання результатів аналізів.

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