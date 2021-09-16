Це вже не перший випадок, коли Apple знімає рекламу в Україні.

У великий презентації Apple, яка відбулася 14 вересня, використовувалися відзняті в Києві кадри.

На знайомі локації звернув увагу головний редактор ROZETKA Олексій Тараненко. Він опублікував знайдені ним кадри в Twitter.

За його словами, в презентації "засвітився" спорткомплекс КПІ і площа перед ним. Крім того, в кадр потрапили багатоповерхівки радянського періоду. Ймовірно, вони також зняті в Україні.

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Це вже не перший випадок, коли Apple знімає свої матеріали для маркетингу в Києві. У 2019 році компанія випустила рекламу навушників AirPods, яку також знімали в українській столиці.

У 2017 році в презентацію Apple Watch потрапили кадри, зняті біля Київського вокзалу і станції метро "Золоті ворота".

Презентація Apple

14 вересня Apple в ході онлайн-трансляції представила лінійку смартфонів iPhone, смарт-годинник Apple Watch Series 7 і оновлені планшети iPad.

Зокрема, були представлені iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Автор: Дмитро Захаров