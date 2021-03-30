В Єрусалимі в музеї «Вежа Давида» під час консерваційних робіт знайшли стародавню монету біблійного періоду Другого храму, так званий тирійський шекель.
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Такі монети використовували паломники, які їхали до Святого Єрусалимського храму 2 тисячі років тому. Ними платили храмовий податок на Песах або інші юдейські свята. Монети карбували в Стародавньому фінікійському місті Тир в період другого храму.
Вперше монету знайшли у 1980-х роках, але після того її сховали в ящик для артефактів і невірно розмістили. Зараз, через 40 років, під час робіт зі збереження музею «Вежа Давида» в Старому місті Єрусалиму знову виявили цю монету.
За словами екскурсовода Елі Ілана, на одній стороні монети викарбувано обличчя великого фінікійського божества Мелкартома. Це головний бог Тиру і головна фігура у фінікійському пантеоні. На реверсі монети зображений орел, який і допоміг археологам визначити її походження.
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