Це найбільш колосальна структура, яку коли-небудь було виявлено в зоні уникнення.

Астрономи виявили величезну позагалактичну структуру в незвіданій області космосу, що ховається за центром Чумацького Шляху.

Як пише Space, дослідникам пощастило розгледіти так звану зону уникнення за допомогою телескопів, які можуть виявляти інфрачервоне випромінювання.

Вони об'єднали дані кількох інфрачервоних обстежень і виявили найбільш колосальну структуру, яку коли-небудь було виявлено в зоні уникнення.

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Таємнича структура, розташована приблизно в 3 мільярдах світлових років від Землі, являє собою велике скупчення галактик, об'єднаних загальним центром ваги.

Неможливо сказати, наскільки масивним є виявлене скупчення, враховуючи величезні відстані та незліченну кількість перешкод між ним та землею. Але саме виявлення цього колосального об'єкта показує, що зона уникнення може бути не такою незбагненною, як вважалося раніше.

Дослідження зони уникнення

Зона уникнення – область на небі, що закривається галактикою Чумацький Шлях. Спочатку вона була названа "зоною нечисленних туманностей".

Вона являэ собою білу пляму на нашій карті Всесвіту і займає 10% до 20% нічного неба. Її неможливо побачити в звичайні телескопи видимого світла, оскільки опуклий центр Чумацького Шляху закриває огляд.

Останніми роками було зроблено низку спроб подолати розрив у знаннях і дізнатися більше про зону уникнення.

Проекти з дослідження зони уникнення на радіохвилях, виявили безліч галактик, які не могли бути виявлені в інфрачервоному діапазоні. Прикладами таких галактик є Dwingeloo 1 і Dwingeloo 2, відкриті в 1994 році і 1996 році відповідно.

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