Болід можна було побачити на півдні Франції.

Увечері в суботу, 24 квітня, на півдні Франції в регіоні Лазурний берег, біля Ніцци, можна було побачити падіння великого боліда (метеора, що не досяг поверхні землі).

Про це повідомляє BFMTV.

Як свідчить відеозапис однієї з камер в Каннах, метеор падав о 22:26 за місцевим часом і, по всій видимості, згорів в атмосфері.

Очевидці публікують фотографії та відео інциденту з телефонів і вуличних камер спостереження.

La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !



En vidéo 👇👇@astropierrepic.twitter.com/wmYBx9pNDe — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021

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Автор: Денис Прядко