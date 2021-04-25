Метеор, по всій видимості, згорів в атмосфері / фото Météo Côte d'azur

Увечері в суботу, 24 квітня, на півдні Франції в регіоні Лазурний берег, біля Ніцци, можна було побачити падіння великого боліда (метеора, що не досяг поверхні землі).

Про це повідомляє BFMTV.

Як свідчить відеозапис однієї з камер в Каннах, метеор падав о 22:26 за місцевим часом і, по всій видимості, згорів в атмосфері.

Очевидці публікують фотографії та відео інциденту з телефонів і вуличних камер спостереження.

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Автор: Денис Прядко