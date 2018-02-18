10 років життя маніяка Елвіса: журналісти розказали історію душогуба, який роками тримав Україну в страху (відео)
Того вечора Аня поспішала додому до маленького сина, але пізніше тіло дівчини знайде мати на засніжених схилах лісосмуги. Аню зґвалтували і задушили, але ця смерть поставила крапку в моторошній ланці жахливих вбивств.
Дивіться у сюжеті "Українських сенсацій": хто він - моторошний душогуб на прізвисько Елвіс, який десятиліття тримав у страху Україну, а тепер його справа описана у посібниках по криміналістиці. Чому перед згвалтуванням він просив своїх жертв акуратно складати свої речі поруч. Як його шукали та на чому проколовся. А також інтерв'ю із жертвою, що "не може забути" його статевий орган. Чому вона досі на нього чекає та полює.
Ціле десятиліття серійний вбивця залишав трупи по Київській області. І лишень малесенька помилка вбивці та здоровенна поліцейська удача допомогли нарешті впіймати найжорсткішого та найхитрішого серійного вбивцю за часів незалежної України.
Читайте такожЗгвалтував і вбив 33 хлопців: ЗМІ розповіли, хто був прототипом жахливого клоуна з "Воно"На його рахунку пів сотні пограбувань, розбоїв та жертв. Сам він говорить про 200 убитих жінок.
"Боярський" серійний маніяк убивав, щоб стати схожим на свого кумира - головного убивцю країни Анатолія Онопрієнка.
Справа цього вбивці має 10 томів. За його головою полювало більше сотні людей протягом 9 років. Найвищі чини виділяли, без перебільшення, десятки мільйонів гривень, щоб впіймати злочинця, який тримав у страху цілу область.
7 років тому Юрія Кузьменка довічно ув'язнили. В одиночній камері та під цілодобовим наглядом найнебезпечніший убивця відбуває покарання в Роменській колонії № 56.
За грати його засадив справжній гроза жорстких убивств та маніяків Руслан Сушко - старший слідчий Головного слідчого управління МВС. Найкращий в Україні "вовкодав" за лічені години знайшов убивць звірськи убитої Оксани Макар. Він розслідував гучні справи "харциського" та "севастопольського" маніяків. Прослуживши більше 25 років в органах, Руслан Сушко звільнився напередодні припинення існування міліції.
Вперше на телебаченні маніяк Елвіс та ті, хто його впіймав, і хто вижив після зустрічі з ним.