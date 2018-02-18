10 років життя маніяка Елвіса: журналісти розказали історію душогуба, який роками тримав Україну в страху (відео)

Ціле десятиліття серійний вбивця залишав трупи по Київській області. І лишень малесенька помилка вбивці та здоровенна поліцейська удача допомогли нарешті впіймати найжорсткішого та найхитрішого серійного вбивцю за часів незалежної України.

Того вечора Аня поспішала додому до маленького сина, але пізніше тіло дівчини знайде мати на засніжених схилах лісосмуги. Аню зґвалтували і задушили, але ця смерть поставила крапку в моторошній ланці жахливих вбивств.

Дивіться у сюжеті "Українських сенсацій": хто він - моторошний душогуб на прізвисько Елвіс, який десятиліття тримав у страху Україну, а тепер його справа описана у посібниках по криміналістиці. Чому перед згвалтуванням він просив своїх жертв акуратно складати свої речі поруч. Як його шукали та на чому проколовся. А також інтерв'ю із жертвою, що "не може забути" його статевий орган. Чому вона досі на нього чекає та полює.

Ціле десятиліття серійний вбивця залишав трупи по Київській області. І лишень малесенька помилка вбивці та здоровенна поліцейська удача допомогли нарешті впіймати найжорсткішого та найхитрішого серійного вбивцю за часів незалежної України.

Читайте такожЗгвалтував і вбив 33 хлопців: ЗМІ розповіли, хто був прототипом жахливого клоуна з "Воно"На його рахунку пів сотні пограбувань, розбоїв та жертв. Сам він говорить про 200 убитих жінок.

"Боярський" серійний маніяк убивав, щоб стати схожим на свого кумира - головного убивцю країни Анатолія Онопрієнка.

Справа цього вбивці має 10 томів. За його головою полювало більше сотні людей протягом 9 років. Найвищі чини виділяли, без перебільшення, десятки мільйонів гривень, щоб впіймати злочинця, який тримав у страху цілу область.

7 років тому Юрія Кузьменка довічно ув'язнили. В одиночній камері та під цілодобовим наглядом найнебезпечніший убивця відбуває покарання в Роменській колонії № 56.

За грати його засадив справжній гроза жорстких убивств та маніяків Руслан Сушко - старший слідчий Головного слідчого управління МВС. Найкращий в Україні "вовкодав" за лічені години знайшов убивць звірськи убитої Оксани Макар. Він розслідував гучні справи "харциського" та "севастопольського" маніяків. Прослуживши більше 25 років в органах, Руслан Сушко звільнився напередодні припинення існування міліції.

Вперше на телебаченні маніяк Елвіс та ті, хто його впіймав, і хто вижив після зустрічі з ним.