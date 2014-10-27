Севастополю прісної води вистачить на місяць

Про це повідомив директор Департаменту міського господарства Андрій Атаманцев, пише "Сегодня".

За його словами, в даний час рівень води у водосховищі становить 10,5 млн кубометрів при наповненні в 64 млн кубометрів.

"Цих обсягів повинно вистачити на місяць. У разі, якщо за цей час водосховище не наповниться природним шляхом, будуть задіяні резервні джерела", - пояснив Атаманцев.

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Разом з тим, він не пояснив, про які конкретно резерви йдеться. Атаманцев лише визнав, що це не вода зі свердловин.

"Вода зі свердловин може потрапити в систему водопостачання тільки через рік після санітарно-епідеміологічних досліджень і спостережень", - зазначив чиновник.