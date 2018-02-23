Киянину Малевичу - 140 років: найдорожчі роботи автора «Чорного квадрата» (відео)

23 лютого виповнюється 140 років від дня народження класика світового авангарду Казимира Малевича.

Малевич найвідоміший у світі киянин. Народився, навчався та викладав у Києві. Завжди ідентифікував себе українцем і чітко вказував про це в автобіографії

Про знаменитий «Чорний квадрат» знають, здається, всі. Навіть ті, хто вважає себе далеким від мистецтва. Однак у митця є ще дуже багато цікавих та унікальних картин, про які мало хто згадує.

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