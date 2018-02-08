У Києві до 20 лютого можна побачити унікальну виставку картин з видами всіх монастирів Афона

Намісник київського Іонинського монастиря, голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Іона Черепанов зазначив важливість організованої виставки, яка дає змогу побачити Афон «серцем українця».

У столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» до 20 лютого експонується виставка картин «Мальовничий Афон в українських барвах».

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», на виставці вперше зібрана колекція з видами всіх монастирів Афона, яку написав український художник Василь Красьха. За підтримки фонду минулого року він двічі відправлявся в творче відрядження на Афон. Усі картини цієї серії Василь Красьоха подарував БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон».

«Ця виставка є справді унікальною. До цього у багатьох художників були якісь роботи після відвідування Афона – вони зображували людей, ченців, ігуменів. Але повної колекції видів афонських монастирів не було, тому ця колекція є на сьогоднішній день єдиною в Україні»,- зазначив Андрій Ус.

«На Святій Горі одразу потрапляєш у атмосферу її життя. Це і відповідний режим, бо потрібно о четвертій ранку вже вставати на молитву, коли ще зовсім темно, і світять лише лампадки. Потім ти потрапляєш до храму, де є мозаїки, ікони, фрески – і усе це старовинне», - розповідає Василь Красьоха.

Намісник київського Іонинського монастиря, голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Іона Черепанов зазначив важливість організованої виставки, яка дає змогу побачити Афон «серцем українця».

«Дуже важливо побачити Святу Гору Афон не крізь переломлення оптики, безбожного скла і лінзи, а крізь наше слов'янське серце і наше українське око. І дуже важливо те відчуття, яке людина отримала на Святій Горі, донести до нас, до українців. Сподіваюся, цю виставку побачать не лише у Києві, адже вона несе у собі як творче, так і релігійне значення», - зазначив архієпископ.

Почесним гостем заходу у «Шоколадному будиночку» був намісник монастиря Владичиці Ангелів - Гувернет на острові Крит, відомий письменник і учень преподобного Паїсія Святогорца, архімандрит Іриней (Верікакіс). Грецький гість висловив своє захоплення роботами українського художника, зазначивши, що ця виставка «відображає Святу Гору у серці Києва».

«Я дуже радий, що Свята Гора відобразилася через ці картини у серці Києва, і стала через канву цієї виставки частиною Києва як міста. Для тих, хто не може приїхати на Афон - це дуже хороше перше враження про Святу Гору. Щоб жінки, які не можуть приїхати на Афон, не дуже сумували з цього приводу, адже у них є сама Пресвята Богородиця, яка є найвеличнішою і найнеповторнішою жінкою усіх епох. І я смиренно раджу усім прийти сюди, побачити роботи пана Василя, і отримати відчуття і переживання Святої Гори поза електронних сучасних засобів», - сказав архімандрит Іриней.