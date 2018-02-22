Євробачення-2018: вагітна Джамала виступить у фіналі українського відбору

На сцені конкурсу Джамала представить свою нову пісню "Крила".

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2018, який відбудеться 24 лютого, виступить популярна українська співачка Джамала. На сцені конкурсу Джамала представить свою нову пісню "Крила".

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Інформацію про це співачка підтвердила в інтерв'ю "Фактам". "Так. Я представлю свою нову пісню "Крила". Пам'ятаю, виходячи із студії після запису цієї пісні, побачила Ніну Матвієнко. Вже було близько восьмої вечора, холодно. Я запитала, чому вона стоїть на вулиці. Виявилося, ніяк не могла викликати таксі. Я запропонувала підвезти її. Дорогою розговорилися. Ніна Митрофанівна згадала, що, коли носила Тоню, не могла співати, було дуже некомфортно", - розповіла Джамала.

Нагадаємо, 24 лютого боротися за право представляти нашу країну на престижному пісенному конкурсі, який відбудеться в Португалії в травні цього року, будуть: переможці другого півфіналу TAYANNA, MELOVIN KADNAY, і тріумфатори першого півфіналу VILNA, LAUD і The Erised.