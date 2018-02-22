Помер народний артист України Анатолій Решетніков

Актор працював у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.

У Будинку ветеранів сцени під Києвом помер актор, народний артист України Анатолій Решетніков.

Про це повідомив журналіст Олега Вергелиса в Facebook.

“Пішов з життя патріарх вітчизняної сцени, народний артист України Анатолій Решетніков. Пам'ятаю його чудового Соріна в "Чайці", запам'яталися інші блискучі ролі його пізнього періоду на сцені Київського театру ім. Лесі Українки", – повідомив він.

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Актор проживав у Будинку ветеранів сцени під Києвом, де і помер. Йому було 94 роки.

У 1948 році закінчив Київський театральний інститут. Відразу після закінчення навчання почав працювати в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. Член Національної спілки театральних діячів України. Грав у виставах: "Камінний господар", "У пущі", "Дядя Ваня", "Варшавська мелодія" та інше.

З 1973 року також займався і викладацькою діяльністю - працював у Київському інституті театрального мистецтва (доцент кафедри майстерності актора).

Написав книгу спогадів "Театр - моє призначення" (Київ, видавництво "Абрис", 2002).

Як повідомляв УНІАН, помер актор, який зіграв в "Картковому будиночку".