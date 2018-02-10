Помер актор, який зіграв в "Картковому будиночку"

Також він відомий за ролями у фільмах "Маска", "Сім" і "Американський психопат".

На 60-му році життя помер американський актор Рег Е. Кеті, відомий по ролі Фредді в серіалі «Картковий будиночок».

Читайте такожПомер колишній соліст The Temptations Денніс ЕдвардсЗа інформацією Variety, актор протягом декількох років боровся з раком.

Рег Е. Кеті почав кар'єру в 1984 році, на його рахунку понад 70 ролей в кіно і серіалах. Зокрема, він знявся у фільмах «Маска» (1994 рік), «Сім» (1995), «Американський психопат» (2000), «Машиніст» (2003), «Фантастична четвірка» (2015). Він також відомий за ролями в серіалах «Швидка допомога (1994-2009), «Прослушка» (2002-2008), «Хороша дружина» (2009-2016), «Грімм» (2011-2017). За роль в «Картковому будиночку» Рег Е. Кеті в 2015 році був удостоєний премії «Еммі».

«У нас розбите серце через смерть нашого друга і колеги по "Картковому будиночку" Рега Е. Кеті, - прокоментували те, що трапилося в компанії Netflix. - Рег був доброю людиною і актором з величезною віддачею, справжнім джентльменом. Наші співчуття його родині».