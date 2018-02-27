У сутичках під Радою постраждали 8 поліцейських, 9 осіб затримано

У поліції учасників сутичок назвали провокаторами.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявляє, що сьогодні в сутичках під Верховною Радою постраждали 8 поліцейських, 9 осіб затримано.

Читайте такожБіля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальникамиПро це начальник поліції Києва сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Крищенка, він не може назвати людей, які прийшли під стіни Верховної Ради як мітингувальники. "Це чисті провокатори", - сказав Крищенко. За його словами, вчора лунали заклики, у тому числі з боку народних депутатів, з метою "активізації ситуації".

Як сказав начальник столичної поліції, ці люди вимагали, аби до них вийшов голова парламенту Андрій Парубій, та "намагались прорватися до Верховної Ради, палити шини". Проте, за його словами, працівники поліції цьому завадили.

"При цьому в сутичках постраждали вже 8 поліцейських. В одного перелом ключиці, травми інших ми зараз оцінюємо. Дев'ять осіб ми затримали і будемо приймати юридичне рішення, оцінювати їхні дії", - сказав Крищенко.