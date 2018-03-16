В офісах "Нової пошти" проходять обшуки

Обшуки проходять в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

В рамках кримінального провадження головного слідчого управління ГПУ проводить близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова Пошта" у містах Київ, Полтава, Харків і Дніпро.

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Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"Всі слідчі дії відбуваються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про заподіяння шкоди інвестиційному клімату в країні не варто. Після надання інформації слідчими зможемо повідомити деталі кримінального провадження. Поки тільки підтвердження факту обшуків і відповідних слідчих дій", - написала Сарган.