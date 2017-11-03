У Києві помітили дідуся на Tesla, який продавав мед біля входу до метро (відео)

У Києві на Осокорках помітили дідуся на автомобілі Tesla, який торгував медом. Про це повідомляє Autogeek.

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Торговець медом стояв на стихійному ринку біля одного з виходів зі станції метро й припаркував поруч своє авто Tesla червоного кольору.

Спочатку він дістав з багажника автомобіля розкладний стіл та стілець, а потім почав виставляти товар.

Червона Tesla не могла не привернути увагу одного з перехожих, який і зняв на відео, як дідусь на електромобілі торгує медом:

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області водій Tesla жорстко провчив поліцейського.