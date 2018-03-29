Львів готується до Великодня: під відкритим небом встановили писанки (відео)

Гіпсові макети розписували відомі львівські художники, а також діти з художніх шкіл.

У Львові під відкритим небом в туристичному центрі вже встановили писанки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Це - авторські роботи, висота в більшості півметра. Але є і сім метрових писанок. Гіпсові макети розписували відомі львівські художники, а також діти з художніх шкіл.

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Малювали квіти, традиційні орнаменти, створювали з ниток та тканини. Городяни і туристи зізналися, що ця вулична галерея створює їм святковий настрій.

Раніше в зоопарку Лондона влаштували великодні розваги.