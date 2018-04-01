День сміху: політичний «хі-хі-хі» до 1 квітня - смійтеся на здоров'я (відео)

10:00, 01 квітня 2018
Суспільство
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Ми підготували для вас добірку кумедного сміху наших політиків, тому смійтеся на здоров’я.

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Теги: #політики#1 квітня#День сміху