День сміху: політичний «хі-хі-хі» до 1 квітня - смійтеся на здоров'я (відео)
10:00, 01 квітня 2018Суспільство
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1 квітня весь світ відзначає День сміху.
День сміху: політичні «хі-хі-хі» до 1 квітня - смійтеся на здоров'я
У народі прийнято 1 квітня ще називати Днем дурня. У цей день прийнято жартувати один над одним, але так, щоб було дійсно смішно.
Ми підготували для вас добірку кумедного сміху наших політиків, тому смійтеся на здоров’я.
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