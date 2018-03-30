Холодницький: на записах з мого кабінету є нецензурна лексика, але немає епізодів вимагання хабарів

Очільник САП стверджує, що чемоданів з грошима йому до кабінету ніхто не заносив.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що на записах з його кабінету немає інформації про вимагання хабарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"На цих записах ви не почуєте жодного факту вимагання мною хабарів, занесення мені чемоданів з грошима в кабінет чи пропозиції цього робити. Я впевнений, що цього немає", - запевнив Холодницький.

Водночас, за його словами, на записах присутня його нецензурна лексика. "Що є на цих записах? Ми оприлюднимо. Да, можливо, там є нецензурне спілкування, у тому числі з підлеглими", - сказав він.

"Я як звичайна людина також вмію лаятися. Така в нас робота. Ви ніколи не почуєте мою лайку публічно", - додав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, ряд ЗМІ раніше написали, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

Сьогодні, 30 березня, Луценко і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні і незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри».

«У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Також він повідомив, що йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник повідомив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що керівника САП сьогодні було запрошено на допит до ГПУ як свідка, але він не з’явився.

Сам Холодницький запевнив, що піде на допит до Генеральної прокуратури 3 квітня.