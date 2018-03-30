Холодницький піде на допит в Генпрокуратуру 3 квітня

Він запевняє, що дасть усі покази і не збирається тікати.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький піде на допит до Генеральної прокуратури 3 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

"Цим департаментом (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України - УНІАН) здійснюється розслідування. І скажу зразу офіційно: 3 квітня мене викликають на допит у цей департамент на 10-ту годину. Я піду на нього і дам всі покази. Я казав: ні від кого не ховаюсь, нікуди не збираюсь тікати", - наголосив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, генпрокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

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Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що, йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

«На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обґрунтованою. Якби ми закрили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій», - зазначив він.