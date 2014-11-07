За вісім місяців СБУ завела майже 40 справ за статтею «державна зрада»

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, у цих кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 31 особі, направлено до суду 10 обвинувальних актів стосовно 10 осіб.

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Як зазначила Гітлянська, станом на сьогодні СБУ розслідує 10 кримінальних проваджень за шпигунство, у них оголошено про підозру 10 особам.

Раніше повідомлялось, що чернігівського бійця Нацгвардії судитимуть за державну зраду. За інформацією прокуратури, солдат передавав відомості про кількісний склад частини, контактні дані та домашні адреси військовослужбовців, плани оборони території військових містечок, позивні, радіочастоти, бойові розрахунки військової частини, її документацію.