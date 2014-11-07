Біля узбережжя Азовського моря виявили тіла трьох рибалок
19:56, 07 листопада 2014Суспільство
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Біля острова Бірючий на Азовському морі сьогодні вранці знайдена мертвою команда фелюги рибколгоспу "Ревхвиля".
Біля узбережжя знайшли тіла рибалок / vizit.ks.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Генічеському райвідділі УМВС України в Херсонській області, загинули троє людей, усі вони – жителі Генічеська.
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