Біля узбережжя Азовського моря виявили тіла трьох рибалок

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Генічеському райвідділі УМВС України в Херсонській області, загинули троє людей, усі вони – жителі Генічеська.

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