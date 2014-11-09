У Харкові в пабі стався вибух: поранено 8 осіб
23:26, 09 листопада 2014Суспільство
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У Харкові на вулиці Римарській в центрі міста в пабі "Стіна" прогримів вибух.
У Харкові в пабі стався вибух
Постраждали 8 осіб.
Як повідомило кореспондентові УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, вибух в пабі «Стіна» на вулиці Римарській в центрі Харкова стався сьогодні, 9 листопада, близько 22:00.
За попередніми відомостями, внаслідок вибуху постраждали 8 осіб. Всі вони доставлені до лікарні.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.
Причина вибуху - витік газу. За іншою інформацією, вибух прогримів біля стійки бару. Там залишили пакет, повідомляє Главное.
Як зазначає видання, паб "Стіна" відомий своїм патріотизмом та є популярним закладом серед бійців батальйонів, яких 9 листопада зустрічали із зони АТО.
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