У Харкові в пабі стався вибух: поранено 8 осіб

Постраждали 8 осіб.

Як повідомило кореспондентові УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, вибух в пабі «Стіна» на вулиці Римарській в центрі Харкова стався сьогодні, 9 листопада, близько 22:00.

За попередніми відомостями, внаслідок вибуху постраждали 8 осіб. Всі вони доставлені до лікарні.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Причина вибуху - витік газу. За іншою інформацією, вибух прогримів біля стійки бару. Там залишили пакет, повідомляє Главное.

Як зазначає видання, паб "Стіна" відомий своїм патріотизмом та є популярним закладом серед бійців батальйонів, яких 9 листопада зустрічали із зони АТО.