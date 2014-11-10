У Шахтарську бойовики розстріляли сім'ю бізнесмена: не хотів давати хабар - ЗМІ
00:25, 10 листопада 2014Суспільство
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У Шахтарську (Донецька обл.) представники незаконних збройних формувань, що діють на території міста, розстріляли будинок сім'ї місцевого бізнесмена.
REUTERS
Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на власні джерела.
Як повідомив співрозмовник видання, близько 22:00 8 листопада терористи обстріляли з автоматів будинок бізнесмена. Загинув сам Галига і його дружина, дочка підприємця знаходиться в реанімації.
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За даними джерел, причиною атаки стала відмова бізнесмена платити бойовикам хабар.
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