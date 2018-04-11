В Україні демократичні показники знизилися вперше з 2014 року – доповідь

Українські політики користуються почуттями патріотизму, щоб нападати на неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у підриванні воєнних зусиль.

В Україні вперше з часу революції Гідності 2014 року, зареєстровано спад показників демократичних процесів.

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Загалом у 2018 році зареєстровано найбільший спад показників демократичних процесів за всю 23-річну історію дослідження становища в країнах перехідного періоду. Про це йдеться у доповіді під назвою "Країни у перехідному періоді 2018. Протистояння нелібералізму", оприлюдненій міжнародною неурядовою організацією Freedom House.

19 із 29 країн, проаналізованих у доповіді, показали, що рівень розвитку демократії у 2018 році знизився. Вже другий рік поспіль автори доповіді констатують, що, серед цих країн спостерігається більше консолідованих авторитарних режимів, ніж консолідованих демократій.

"Політика неліберальної демократії стає новою нормою в Європі", - заявив президент Freedom House Майкл Абрамовітц.

За його словами, керованим урядом наклепницьким кампаніям, спрямованим проти організацій громадянського суспільства, журналістів та політичної опозиції, проклали шлях в Росії та Центральній Азії, але вони дедалі частіше застосовуються в цілому регіоні. Це вже не проблема, яка існує в одній чи в двох країнах. Для захисту демократії, лідери повинні протидіяти нападам на демократичні принципи, зокрема, коли ці напади чиняться недалеко від дому», - заявив Абрамовітц.

«Те, що діється в Центральній та Східній Європі не можна відокремити від того, що відбувається в Європі загалом», - додав він. «Ніхто не захищений від нормалізації неліберальних ідей», - підкреслив президент Freedom House.

Щодо України, автори доповіді відзначають, що вперше з часу революції 2014 року, зареєстровано спад показників демократичних процесів. З продовженням керованого Росією конфлікту на сході країни, українські політики користуються почуттями патріотизму, щоб нападати на неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у підриванні воєнних зусиль.

«Напади на громадянське суспільство і політичних опонентів підірвали рушійну силу процесу реформ в Україні», - зауважив директор проекту «Країни в перехідному періоді» Нейт Шенкан.

Він вказав на те, що хоча реформи щодо децентралізації тривають, інші ключові пріоритети, в тому числі заходи щодо боротьби з корупцією, зайшли в глухий кут. Віконце можливостей для України не закрилося, але воно звузилося, зазначив Шенкан. Звинувативши неурядові організації і журналістів в антинаціоналізмі, політики намагаються виключити легітимні голоси від публічних дебатів тільки тому, що вони критикують уряд.

Доповідь під назвою «Країни в перехідному періоді» оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року. Вона охоплює 29 посткомуністичних країн колишнього Радянського Союзу, а також Центральної, Східної Європи та Балкан.