Україна покращила позиції в рейтингу свободи преси - "Репортери без кордонів"

Про це йдеться в оприлюдненому Всесвітньому індексі свободи преси журналістської правозахисної групи "Репортери без кордонів". Як передає радіо "Свобода", за даними дослідників, державні органи посилили обмеження для роботи журналістів у Туреччині, Польщі, Таджикистані та Єгипті. Незалежні ЗМІ також частіше, ніж раніше, піддаються тиску "релігійних ідеологій" і "масштабних пропагандистських машин".

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"У всьому світі "олігархи" скуповують засоби масової інформації і здійснюють тиск, який поєднується з тиском урядовим", - зазначає базується в Парижі правозахисна група.

Рейтинг України підвищився відразу на 22 пункти, і тепер вона займає 107-е місце. Правозахисники пов'язують це з помітним зменшенням насильства проти журналістів. У той же час у доповіді підкреслюється, що Україна як і раніше страждає від надмірного впливу олігархів та інформаційної війни з Росією.

У свою чергу Росія покращила свій рейтинг лише на 4 пункти і займає тепер 148-е місце з 180. У доповіді підкреслюється, що насправді переслідування журналістів, які критикують владу в Росії тільки посилилося і негативно впливає на ситуацію зі свободою ЗМІ.

"Репортери без кордонів" відзначають, що в РФ ціла низка іноземних видавництв були змушені продати свої акції російським ЗМІ, під тиском перебувають неурядові організації, які виступають за свободу преси. Москва також все більш безсоромно намагається чинити вплив на висвітлення подій за кордоном.

Серед пострадянських країн найбільш вільно себе журналісти відчувають в Естонії - 14-е місце в списку.

У США, на думку "Репортерів без кордонів", "задовільна ситуація" - 41-е місце в індексі свободи преси.

Серед країн, де свободу преси шанують найбільше, «Репортери без кордонів» назвали Фінляндію, Нідерланди, Норвегію, Данію та Нову Зеландію.

Внизу цього списку розташувалися країни з найбільшими перешкодами для роботи журналістів – Китай, Сирія, Туркменістан, Північна Корея та Еритрея. Серед країн, які продемонстрували найбільший з 2015 року регрес, фігурує Таджикистані, де, на думку правозахисників, президент Емомалі Рахмон використав боротьбу з тероризмом для переслідування інакодумства.