На Різдво в Києві планують встановити рекорд з наймасовішого виконання колядки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Скрипка зазначив, що 7 січня на Софійській площібуде представлено різдвяну «Країну мрій», де увагу буде приділено вертепу, шопці та колядкам. Він передбачає, що дійство розпочнеться о 12.00 і триватиме до вечора.

Як зазначив співак, він сподівається встановити рекорд щодо наймасовішого виконання колядки.

«Нами був встановлений рекорд: 3 тисячі людей співали різдвяну колядку. Я переконаний, наступного року ми поб’ємо власний рекорд. Ми запишемо його у книгу Гіннеса українську, а може, і у світову», - сказав Скрипка.

Крім того, він повідомив, що «є ідея запровадити гала-концерт не лише 31 грудня, а й 1 січня». «Тому що треба закінчити депресивний початок Нового року, коли ми прокидаємося після обіду, доїдаємо олів’є із холодильника і вечір депресивний», - сказав Скрипка.

Читайте такожНа Новий рік станція метро "Золоті ворота" працюватиме цілодобовоТак, 31 грудня, зауважив він, на святі виступить симфонічний оркестр, українські співаки виконають хіти. Крім того, відбудеться конкурс молодих виконавців.

Водночас 1 січня «буде вже більше танцювальний, фолковий концерт, і я буду з гуртом «ВВ» виступати, і інші виконавці».

Скрипка також зауважив, що «Новий рік раніше складався з еклектики американського і радянського Нового року». «Тобто, якісь змагання за дітей між Санта-Клаусом і дідами Морозами», - сказав він і додав, що «дуже хочеться згадати Святого Миколая».

Крім того, вважає він, на Софійській площі варто встановити «дерево бажань», де можна буде залишати стрічки із побажаннями.