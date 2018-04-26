"Середньовічне варварство": Аваков прокоментував розгон табору ромів у Києві

Аваков підкреслив, що розгон націоналістами табору ромів у Києві буде розслідувати поліція, а винних притягнуть до відповідальності.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував розгон табору ромів у Києві. Він назвав це дискримінацією і залякуванням.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, труїти їх сльозогінним газом, псувати їх майно і взагалі ставитися до них, як до тварин через етнічну приналежність - це середньовічне варварство", - заявив Аваков.

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Він додав, що перед законом всі вони суто - або громадяни України або іноземці чи особи без громадянства.

Аваков підкреслив, що розгін націоналістами табору ромів у Києві буде розслідувати поліція, а винних притягнуть до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

При цьому глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

Однак у розпорядження ЗМІ потрапило відео розгону табору ромів на Лисій горів Києві. На кадрах видно, як ромські батьки з дітьми біжать від молодих людей в масках і без масок. Ті кидають у ромів камені і пшикают газовими балонами. Чути, як роми кличуть на допомогу правоохоронців.