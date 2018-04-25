Спалення табору ромів у Києві: у поліції прояснили ситуацію

У Києві на Лисій горі спалили не табір ромів, а сміття, яке вони залишили після себе.

У Києві на Лисій горі не спалили табір ромів, а залишене ними сміття.

Про це заявив голова київської поліції Андрій Крищенко, передає "112.ua".

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"По Лисій горі. Туди неодноразово виходили поліцейські з представниками служб у справах неповнолітніх. У цих таборах є діти, і їм не забезпечується достатньо умов, так що проводилася ця робота. Велика частина цих ромів приїхала на поминальні дні, і вони поїхали. Так, вони залишили після себе багато сміття, але це сміття спалили", - сказав Крищенко.

Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

"У нас немає жодної скарги ромів на побої або насильство. І, наскільки я знаю, під час цього суботника, коли спалювали сміття, були присутні представники райадміністрації і були пожежники", - зазначив глава столичної поліції.

Крищенко запевнив, що правоохоронці не допустять, щоб хтось розганяв тимчасові поселення ромів, якщо їх жителі не порушують закони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.