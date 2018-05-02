У Чорне море увійшли військові кораблі НАТО

Флагман групи - британський ракетний есмінець HMS Duncan (D37).

Кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО увійшли вчора ввечері в Чорне море.

Про це повідомляє "Думська". Флагман з'єднання — британський ракетний есмінець HMS Duncan (D37). Крім нього, до складу групи входять фрегати ВМС Іспанії SPS Victoria (F82), ВМС Туреччини TCG Gemlik (F492), ВМС Німеччини FGS Bayern (F217), а також кілька кораблів поменше.

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