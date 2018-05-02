У Чорне море увійшли військові кораблі НАТО

15:39, 02 травня 2018
Суспільство
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HMS Duncan (D37) — ескадрений міноносець / twitter.com/yorukisik

Про це повідомляє "Думська". Флагман з'єднання — британський ракетний есмінець HMS Duncan (D37). Крім нього, до складу групи входять фрегати ВМС Іспанії SPS Victoria (F82), ВМС Туреччини TCG Gemlik (F492), ВМС Німеччини FGS Bayern (F217), а також кілька кораблів поменше.

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Раніше повідомлялося, що американське командування розглядає можливість залишити в Середземному морі атомний авіаносець «Гаррі Трумен». Розміщення авіаносця в регіоні, як очікується, допоможе заспокоїти союзників і утримати Асада від подальшого застосування хімзброї.

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Теги: #НАТО#кораблі#Есмінець#Чорне море