США можуть залишити у Середземному морі авіаносець для стримування Росії – ЗМІ

Розміщення авіаносця в регіоні, як очікується, допоможе заспокоїти союзників та утримати Асада від подальшого застосування хімзброї.

Американське командування розглядає можливість залишити в Середземному морі атомний авіаносець «Гаррі Трумен».

Про це повідомляє Defence News з посиланням на джерела серед чиновників оборонного відомства. За їх словами, подібний крок може стати відповіддю на активність Росії в регіоні, і буде відповідати новій стратегії національної безпеки.

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Рішення, як наголошується, ще не прийнято, але даний крок обговорюється на найвищому рівні командування. План покликаний заспокоїти стурбованість союзників США у зв'язку з тим, що вони сприймають як все більш впевнену російську присутність в регіоні.

Авіаносець також може виступити показовим нагадуванням про неприпустимість застосування хімічної зброї проти цивільних для сирійського президента Асада.

«Трумен» проводив авіаудари по силам ІДІЛ в Сирії з Середземного моря у 2016 році. У 2017 році його змінив авіаносець «Джордж Буш».

Напередодні повідомлялося, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем «Гаррі Трумен» стала до виконання завдань у Середземному морі.

«Гаррі Трумен» у супроводі ракетного крейсера «Норманді» і чотирьох есмінців 11 квітня вийшов з Норфолка в штаті Вірджинія і відправився у «плановий похід» в район Близького Сходу. Пізніше до групи, яка буде діяти в зонах оперативної відповідальності Шостого і П'ятого флоту ВМС США, приєднаються ще два есмінця.