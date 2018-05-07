Шевченківський суд заочно арештував четвертого підозрюваного у побитті Найєма

Після екстрадиції підозрюваного в Україну суд перегляне обраний йому запобіжний захід.

Шевченківський районний суд міста Києва заочно обрав Магомед-Аміну Саітову, який підозрюється у побитті народного депутата України від «Блоку Петра Порошенка» Мустафи Найєма, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 липня.

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Про це повідомляється на сторінці Шевченківського райсуду Києва у соціальній мережі Facebook.

«7 травня на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно четвертого підозрюваного у здійсненні хуліганських дій щодо народного депутата України Мустафи-Масі Найєма – Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича, підозрюваного за ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 КК України. За результатами розгляду зазначеного клопотання слідчим суддею постановлено рішення, яким підозрюваному Саітову Магомед-Аміну Абубакаровича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного встановлено в межах терміну досудового розслідування тривалістю 56 днів, тобто до 1 липня.

Після того, як Саітова буде доправлено з Азербайджану до України, слідчий суддя знову розглядатиме питання про застосування щодо нього запобіжного заходу, але вже за присутності підозрюваного у залі суду. «Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя ухвалив доставити Саітова до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків – двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.

5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.