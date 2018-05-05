Документи на екстрадицію підозрюваного в побитті Найєма найближчим часом доставлять в Азербайджан

Після екстрадиційної перевірки Азербайджан має ухвалити рішення щодо передачі підозрюваного.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко наголошує, що документи на екстрадицію Магомеда-Аміна Саітова - четвертого підозрюваного у побитті народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Мустафи Найєма - найближчим часом будуть доправлені до Азербайджану.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи інформацію про затримання Магомеда-Аміна Саітова в Азербайджані.

"Після того як ми отримали інформацію про затримання підозрюваного, одразу ж прийняте рішення про підготовку пакету документів для того, щоб їх передати на екстрадицію цього підозрюваного на територію України. Можу вас запевнити, що Генеральна прокуратура і прокуратура Києва, яка відповідає за підготовку цих документів, - ніхто не буде зволікати, і в найближчий, найкоротший час ці документи будуть доправлені до Азербайджану", - сказав він.

Відповідаючи на питання, коли саме Саітова може бути екстрадовано до України, Лисенко зауважив, що існує міжнародна процедура екстрадиції, і після отримання Азербайджаном пакету документів від України ще має відбутися екстрадиційна перевірка.

"Після того як вона завершиться, буде прийматися рішення: передавати підозрюваного або не передавати. Все, що залежить від української сторони, - все буде зроблено дуже швидко", - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі посвідчень про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.

5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.