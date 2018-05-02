Одного з підозрюваних у нападі на Найєма відправили під домашній арешт

Йому заборонено цілодобово залишати місце проживання. Суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав одному з підозрюваних у нападі на народного депутата України від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафу Найєма Магомеду-Саліху Саітову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат депутата Масі Найєм.

«Щодо обрання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича - підозрюваний за ч.2 ст.296 (підозрюваний у здійсненні хуліганських дій стосовно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма) - суд ухвалив відмовити у клопотанні прокурора щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосувати запобіжний захід щодо Саітова Магомеда-Саліха у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання», - написав Найєм.

Він додав, що суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання сторона обвинувачення, зокрема, зазначила, що підозрюваний, який є студентом українського вузу, не має місця роботи, а також може виїхати з території України, що завадить слідству, та попросила про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Водночас адвокат підозрюваного висловив думку, що такий запобіжний захід є необгрунтованим та буде надто суворим. Крім того, він порушив питання законності затримання підозрюваних. Адвокат зауважив, що при цьому не були присутні перекладачі, що начебто необхідно було би для затриманих.

Сам підозрюваний запевнив, що під час подій за участі депутата лише намагався розборонити сварку.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, що Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.