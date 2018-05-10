Скандал у Кривому Розі: 9 травня виконали пісню про росіян, які воюють у Сирії (відео)

Інформація про події в Кривому Розі 9 травня передана правоохоронцям і спецслужбам.

Під час церемонії покладання квітів до братської могили у Кривому Розі пролунала пісня, присвячена російським солдатам у Сирії.

Дівчина виконала пісню "Верните память", написану Марією Захаровою, офіційною представницею МЗС РФ. Цю пісню політик країни-агресора, яка воює проти українського народу на території Донецької і Луганської області, написала про російських військових у Сирії, передає "Перший Криворізький".

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"Вона (пісня, - Ред.) про тих наших хлопців, які зараз воюють у Сирії", — пояснювала російським ЗМІ Захарова після виконання пісні.

Також біля братської могили під час виконання пісні ходили дівчата у костюмах з біблійними мотивами і з головними уборами.

"Зазначимо, все це чули і бачили нардеп Костянтин Усов, міський голова Юрій Вілкул, ветерани, діти війни, інші чиновники, школярі, студенти та інші учасники заходу", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Інформація про події передана правоохоронцям і спецслужбам.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі на параді на честь 74-ої річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою.