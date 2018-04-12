Парад із радянськими прапорами у Кривому Розі: командира нацгвардійців понизили у посаді (документ)
Командира військової частини, нацгвардійці якої пройшли у Кривому Розі під радянськими прапорами, В’ячеслава Мельника понизили у посаді.
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Про це повідомили у Національній гвардії України у відповідь на запит Слідства.Інфо.
Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі на параді на честь 74-ї річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою.
У Нацгвардії повідомили, що за цим фактом поліція почала розслідування за пропаганду комуністичного режиму (ст. 436-1 Кримінального кодексу України). Військовим може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.